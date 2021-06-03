Путин: Российская экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией

Отечественная экономика выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил Президент России Владимир Путин на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает ТАСС.

«Текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом», — отметил Путин.

Глава государства пообещал, что в пятницу на пленарной сессии форума также будет говорить об этом. По его мнению, предприниматели знают о положении дел в экономике «лучше, чем кто-либо, чувствуют в ходе практической работы в ежедневном режиме».

«В значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удается преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», — обратился Президент к участникам церемонии.