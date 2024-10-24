Путин: «России угрожать бессмысленно. Нас это только взбадривает»

Президент России Владимир Путин заявил, что России бессмысленно угрожать. Заявление прозвучало на пресс-конференции в «Казань ЭКСПО» в заключительный день саммита БРИКС.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно. Нас это только взбадривает. Но я такого разговора с Президентом Трампом не припомню», – ответил Путин на вопрос журналиста Павла Зарубина о слухах по поводу угроз российскому лидеру от экс-президента США Дональда Трампа.