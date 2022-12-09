Путин: России предрекали спад экономики на 20% — они ошиблись

Экономическая ситуация в России на сегодняшний день лучше, чем во многих других странах. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Бишкеке.

«Когда нам предрекали спад экономики в России на 20% – спад есть, но он 2,9%. Это, конечно, разница большая, и мы понимаем, что те, кто предрекал нам такое развитие событий, сильно ошиблись, а мы как раз не ошиблись», – отметил глава государства.

Президент привел в пример цифры по инфляции в России и европейских странах.

«По той же инфляции: я говорил об этом, у нас вот 12% с небольшим – 12,3 по году. А в европейских странах 17, 20, свыше 20 – для европейской экономики это совершенно запредельные величины», – сказал Путин.