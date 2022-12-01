Путин: России нужно уходить от нефтедолларов и заняться собственным производством

Нефтедоллары позволяют закупать все «от гвоздей до бриллиантов», однако тогда государство не будет производить ничего своего. Нынешняя ситуация, включая санкции и другие ограничения, подталкивает промышленность к ускоренному развитию собственной приборной базы. Об этом на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых заявил Президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в некоторых областях зависимость от иностранной приборной базы достигает 90%, что особенно остро ощущается в текущей ситуации.

«Ясно, что без приборной базы работать невозможно. Но ясно также и то, что нужно было в конце-концов когда-то начать интенсивно развивать свою приборную базу. А так как за нефте-газо-доллары можно закупать все что угодно — от гвоздей до бриллиантов, только своего никогда не будешь производить, поэтому сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе и по производству собственной научно-приборной базы», — заявил глава государства.