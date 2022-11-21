Путин: России необходима «Атомная весна» для энергетики, науки и космоса

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников международного форума «АТОМЭКСПО 2022». Он отметил, что собравшиеся обращаются к важным и востребованным проблемам для государства, в том числе к развитию экономики и сохранению природного баланса планеты.

«С каждым годом ваш форум укрепляет свои позиции как крупное международное отраслевое мероприятие, в рамках которого обсуждаются актуальные проблемы мировой атомной промышленности, устанавливаются деловые контакты и перспективные партнерства», – говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.

По его словам, тема форума «„Атомная весна“: создавая устойчивое будущее» важна не только для энергетики, но и науки, космоса, социальной сферы, экологии и борьбы с изменениями климата, других сфер.

«И конечно, сегодня, когда во всем мире растет внимание к проблемам экологии, глобального изменения климата, снижения выбросов парниковых газов, именно атомная энергетика как чистый, стабильный источник безуглеродной генерации способна стать основой для эффективного энергоперехода в странах с различными климатическими и природными условиями», – заметил Путин.

В заключение он пожелал участникам конструктивно провести время, укрепить связи со специалистами из других регионов и стран, а также воплотить в жизнь свои проекты и предложения.