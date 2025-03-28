Путин: «Роскосмос» должен зарабатывать на спутниковых снимках

Президент России Владимир Путин заявил, что «Роскосмос» нуждается в устойчивой финансовой основе для развития, а это невозможно, если спутниковые снимки будут предоставляться бесплатно. Об этом сообщает РИА Новости.

Обсуждение этого вопроса состоялось в Мурманске, где Президент посетил предприятие «Атомфлот» госкорпорации «Росатом» и ознакомился с работой штаба морских операций, обеспечивающего безопасное судоходство по Северному морскому пути. Руководитель ФГБУ «Главсевморпуть» Сергей Зыбко рассказал, что раньше маршруты судов строились на основе радиолокационных спутниковых снимков европейского аппарата «Сентинел», однако доступ к ним теперь ограничен. В качестве альтернативы используются китайские снимки, которые закупаются на коммерческой основе.

Путин поинтересовался, готова ли организация платить за российские спутниковые данные так же, как за китайские. Зыбко подтвердил, что оплата возможна при условии конкурентоспособного предложения от «Роскосмоса».

Президент отметил, что предоставление снимков бесплатно лишает госкорпорацию финансовых ресурсов для развития, и подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.