Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин: Роскомнадзор внес весомый вклад в качественное развитие цифровой индустрии России
Президент России Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием со дня образования федеральной службы. Глава государства отметил, что все эти годы в центре внимания ведомства находятся ключевые вопросы обеспечения информационного суверенитета страны, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных россиян.
«Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что сегодня ответственная и слаженная работа Роскомнадзора особенно востребована, поскольку появляются все новые вызовы, а ситуация в мире остается сложной. Это требует не только оперативной реакции на возникающие риски, но и действия на опережение.
«Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что под особым, неустанным контролем Роскомнадзора должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»