Путин: Роскомнадзор внес весомый вклад в качественное развитие цифровой индустрии России

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Роскомнадзор с 30-летием со дня образования федеральной службы. Глава государства отметил, что все эти годы в центре внимания ведомства находятся ключевые вопросы обеспечения информационного суверенитета страны, устойчивости и безопасности сетей связи, надежной защиты персональных данных россиян.

«Вы внесли весомый вклад в совершенствование профильного законодательства, в качественное развитие отечественной цифровой индустрии», — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что сегодня ответственная и слаженная работа Роскомнадзора особенно востребована, поскольку появляются все новые вызовы, а ситуация в мире остается сложной. Это требует не только оперативной реакции на возникающие риски, но и действия на опережение.

«Внедрять перспективные подходы, способствующие широкому применению передовых электронных технологий в области госуправления, здравоохранения, образования», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что под особым, неустанным контролем Роскомнадзора должны находиться задачи противодействия экстремистской идеологии, попыткам расколоть общество, разжечь межнациональную и межконфессиональную рознь.