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Путин: Роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности РФ и граждан год от года растет
Роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности страны и российских граждан год от года растет и нужно сохранять все положительные тенденции, достигнутые за последнее время, и ещё более эффективно реагировать на ЧС любого уровня. Об этом в своем видеообращении сказал Президент Владимир Путин, которое размещено на сайте Кремля.
«Одна из ключевых задач — совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации. Хочу особо поблагодарить пожарных, спасателей, саперов, которые в непростых условиях многое делают для обеспечения безопасности жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — сказал глава государства.
Он отметил, что нужно и впредь без промедления решать все возникающие вопросы. Также приоритетными направлениями в работе спасателей Путин назвал развитие системы гражданской обороны, в том числе за счет оснащения МЧС современной техникой и внедрения цифровых технологий.
Кроме того, в поле постоянного внимания спасателей должны находиться вопросы профилактики, предупреждения и тушения природных пожаров, обеспечения безопасности образовательных учреждений, больниц и других социальных объектов, мест массового пребывания граждан.
«Уверен, что вы и впредь будете эффективно выполнять свои задачи, демонстрировать высокий профессионализм, максимальную собранность и самоотдачу», — заключил Президент.
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