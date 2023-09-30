Путин: «Рихтеровские встречи» объединяют любителей и знатоков искусства

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям литературно-музыкального фестиваля «Рихтеровские встречи». Мероприятие проводится в восьмой раз и по-прежнему объединяет многочисленных любителей и знатоков искусства.

«Их неизменно ждет богатая, насыщенная программа — концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент выразил уверенность, что событие внесет свой вклад в сбережение и развитий традиций отечественной культуры и поспособствует приобщению молодежи к историческому и духовному наследию родной страны.