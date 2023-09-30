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Путин: «Рихтеровские встречи» объединяют любителей и знатоков искусства
Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям литературно-музыкального фестиваля «Рихтеровские встречи». Мероприятие проводится в восьмой раз и по-прежнему объединяет многочисленных любителей и знатоков искусства.
«Их неизменно ждет богатая, насыщенная программа — концерты и выставки, встречи с известными артистами и начинающими исполнителями, научные конференции и другие, не менее значимые мероприятия», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент выразил уверенность, что событие внесет свой вклад в сбережение и развитий традиций отечественной культуры и поспособствует приобщению молодежи к историческому и духовному наследию родной страны.
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