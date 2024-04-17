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Путин: Риск возникновения в мире новых эпидемий остается высоким
В мире все еще высоки риски возникновения новых эпидемий, особенно в Африке. В свою очередь, Россия готова к сотрудничеству в сфере здравоохранения, сказал Президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что африканский континент, как особо уязвимый для таких вызовов, нуждается в ускоренном наращивании медицинского, научного и технологического потенциала по защите населения от различных инфекций.
Также Путин напомнил, что в рамках программы содействия африканским странам в области санитарно-эпидемического благополучия предусмотрена поставка 10 мобильных лабораторий высокого уровня защиты, обучение более 350 африканских специалистов, а также проведение серии совместных научных исследований.
Помимо этого, приветствуя участников конференции, Путин отметил, что мероприятие проводится в развитие инициатив, которые были выдвинуты по итогам второго саммита РФ — Африка, прошедшего в 2023 году в Санкт-Петербурге.
«Участники конференции, представители профильных государственных ведомств и служб, медики, эпидемиологи, микробиологи из двух десятков стран, несомненно, смогут обменяться профессиональными наработками, опытом предупреждения и реагирования на вспышки инфекционных болезней. Уверен, что такая совместная работа будет продуктивной, послужит защите здоровья жителей Африканского континента», — сказал глава государства, пожелав напоследок всем участникам мероприятия успехов.
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