Путин: РФ производит в 10 раз больше ракет, чем страны НАТО вместе взятые

Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны, вхоядщие в НАТО вместе взятые. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на саммите ОДКБ, который проходит в Астане.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», – сказал российский лидер.

Кроме того, РФ планирует со следующего года нарастить выпуск подобных снарядов еще на 25-30%, добавил глава государства.