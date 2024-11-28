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Политика 28 ноября 2024 13:40

Путин: РФ производит в 10 раз больше ракет, чем страны НАТО вместе взятые

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Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны, вхоядщие в НАТО вместе взятые. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на саммите ОДКБ, который проходит в Астане.

«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», – сказал российский лидер.

Кроме того, РФ планирует со следующего года нарастить выпуск подобных снарядов еще на 25-30%, добавил глава государства.

#Владимир Путин
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