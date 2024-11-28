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Путин: РФ производит в 10 раз больше ракет, чем страны НАТО вместе взятые
Россия производит в 10 раз больше ракет, чем все страны, вхоядщие в НАТО вместе взятые. Об этом сообщил Президент страны Владимир Путин на саммите ОДКБ, который проходит в Астане.
«Что касается производства соответствующих ракетных систем, соответствующей техники, то в России оно в 10 раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых», – сказал российский лидер.
Кроме того, РФ планирует со следующего года нарастить выпуск подобных снарядов еще на 25-30%, добавил глава государства.
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