Путин: РФ поддерживает борьбу афроамериканцев за права, но против любых видов экстремизма

Россия поддерживает борьбу афроамериканцев за свои права, однако выступает против вандализма и других радикальных действий. Об этом Президент Владимир Путин рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

«Какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать», — сказал во время беседы глава государства.

Путин отметил, что в России всегда с пониманием относились и относятся к борьбе афроамериканцев за свои права.

По его словам, движение Black Lives Matter «было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы, но под этим есть определенные основания». В качестве примера он упомянул автобиографию Колина Пауэлла, который был Госсекретарем, а также возглавля Пентагон, но даже несмотря на то, что был высокопоставленным чиновником, всю жизнь ощущал какую-то несправедливость в отношении себя как человек с темным цветом кожи.