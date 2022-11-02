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Ру Тат
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Официальная хроника
2 ноября 2022  20:01

Путин: РФ оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Киев нарушит ее условия

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Россия выйдет из зерновой сделки, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с Совбезом, передает пресс-служба Кремля. 

«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», — напомнил глава государства.

Москва потребовала от украинской стороны гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет. Посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. В итоге Путин дал указания Министерству обороны возобновить полноценное участие в этой работе. 

«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — подчеркнул Президент.

#Владимир Путин
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