Путин: РФ оставляет за собой право выйти из зерновой сделки, если Киев нарушит ее условия

Россия выйдет из зерновой сделки, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал на совещании с Совбезом, передает пресс-служба Кремля.

«Всем известно, что, к сожалению, Украина использовала этот гуманитарный коридор для попыток нанесения ударов по Черноморскому флоту России, и в этой связи нами было принято решение приостановить наше участие в этих зерновых конвоях», — напомнил глава государства.

Москва потребовала от украинской стороны гарантий в том, что ничего подобного в будущем происходить не будет. Посредником в прояснении этой ситуации выступила Турция. В итоге Путин дал указания Министерству обороны возобновить полноценное участие в этой работе.

«Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — подчеркнул Президент.