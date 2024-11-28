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Политика 28 ноября 2024 13:25

Путин: РФ нанесла комплексный удар по территории Украины

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Россия за последние два дня запустила 100 ракет разных классов и 466 беспилотников по территории Украины. Это стало ответом на удары американским оружием. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Астане.

«Именно эти системы оружия мы использовали в течение двух последних дней в ответ на продолжение ударов ракетами ATACMS по территории России. Всего было использовано 100 систем, 100 ракет разных классов, о которых я только что говорил, и 466 ударов беспилотниками», – сказал глава государства.

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