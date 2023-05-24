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Путин: РФ надеется на скорейшее завершение подготовки документов по маршруту «Север — Юг»
Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки документов по международному транспортному коридору «Север — Юг». Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Евразийского экономического форума, передает РИА Новости.
Глава государства напомнил, что на днях Россия и Иран подписали соглашение о прокладке участка железной дороги Решт — Астара. По его словам, это позволит связать российские порты на Балтике и северных морях с иранскими портами на берегах Персидского залива и Индийского океана.
«Строительство новой ветки начинается уже в текущем году. Взаимодействие <…> ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном, и мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки и подписание соответствующих документов в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны <…>», — уточнил Путин.
Кроме того, он заверил, что Россия в целом придает большое значение созданию новых логистических цепочек «как в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС — прим. Т-и), так и за его пределами, в том числе по проекту коридора „Север — Юг“».
«Очевидно, что сегодня (с учетом введенных после начала специальной военной операции на Украине санкций — прим. Т-и) возросла актуальность выстраивания новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов», — пояснил Президент РФ.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023» заявил о готовности республики оказывать содействие в развитии международного транспортного коридора «Север — Юг» и встроиться в эту международную транспортную систему.
Помимо прочего, татарстанская судостроительная корпорация «Ак Барс» может построить сухогрузы, танкеры, разные типы барж для этого транспортного коридора.
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