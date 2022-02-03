Путин: РФ и КНР вышли на высокий уровень партнерства и изменили его масштаб

Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменив его масштаб, а также создали условия для движения вперед. Об этом Президент РФ Владимир Путин сказал в интервью Медиакорпорации КНР, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Хочу еще раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнерства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперед», — отметил глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, многие положения этого договора продолжают раскрываться в условиях нынешней международной обстановки, которая стремительно меняется.

По словам Президент РФ, отношения двух стран развиваются на равноправной и деидеологизированной основе. «Наше партнерство — устойчиво, самоценно, свободно от политической конъюнктуры и не направлено против кого-либо. В его основе — уважение и учет коренных интересов друг друга, приверженность международному праву и Уставу ООН», — добавил Путин.