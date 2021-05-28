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Ру Тат
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28 мая 2021  13:42

Путин: Результаты выборов в Сирии в полной мере подтвердили политический авторитет Асада

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Результат выборов показал, что граждане Сирии доверяют Башару Асаду, его курсу, направленному на стабилизацию обстановки в стране, его политическому авторитету. Об этом в поздравительной телеграмме, направленной переизбранному Президенту Сирии, отметил Президент России Владимир Путин.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», — говорится в тексте, приведенном пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что Россия по-прежнему будет оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма. Кроме того, страна окажет помощь в дальнейшем восстановлении Сирии.

Башар Асад впервые был избран Президентом Сирии в 2000 году. На прошедших выборах он набрал 95,1% голосов избирателей.

#Владимир Путин #башар асад #переизбрание
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