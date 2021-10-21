Путин: Революция не выход из кризиса

Примеры истории позволяют утверждать, что революция не путь выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса, заявил Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства в своем выступлении вспомнил революционные потрясения 1917 года, которые «привели к срыву, к распаду великой страны».

«История повторилась 30 лет назад, когда потенциально очень мощная держава вовремя не вступила на путь необходимых гибких, но обязательно продуманных преобразований и в результате пала жертвой догматиков разного толка, и реакционеров, и так называемых прогрессистов. Все постарались, с обеих сторон», — сказал Путин.

«Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса», — подчеркнул Президент.