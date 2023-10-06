Путин решительно осудил теракт в Сирии и выразил соболезнования Асаду

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду в связи с многочисленными жертвами теракта в военном училище. В результате удара, нанесенного беспилотниками со взрывчаткой, погибли более 100 человек.

«Уважаемый господин Президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями террористической атаки на военное училище в городе Хомс», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин решительно осудил произошедшее, назвал «жестоким преступлением», из-за которого погибло множество мирных жителей, в том числе женщины и дети. Он отметил, что Россия продолжит тесно взаимодействовать с Сирией в борьбе против всех форм и проявлений терроризма.

«Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — заключил Президент России.