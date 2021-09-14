Путин: Решение жилищного вопроса помогает закрепить медицинские кадры на местах

Чтобы медицинские кадры закрепились на местах, необходимо решить жилищный вопрос. Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.

«Это один из ключевых элементов закрепления медицинских кадров на местах», — прокомментировал реализацию региональной программы предоставления служебного жилья медикам глава государства.

Он напомнил, что обеспеченность медиками на душу населения в Тульской области ниже, чем во многих регионах страны.

«Да, это осталось по наследству, да, это требует времени, финансовых вложений, но я вас прошу об этом не забывать, — сказал Путин. — Но судя по тому, что вы сейчас делаете, вы на правильном пути, я желаю вам успехов».

Он призвал руководство Тульской области активнее прорабатывать с Правительством РФ вопрос по дополнительной поддержке.