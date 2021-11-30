Путин: Решение демографической проблемы в России — это одна из главных задач

Проблему демографического спада в России необходимо решать в первую очередь, считает Президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на форуме «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

«По гуманитарным соображениям, с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям, решение демографической проблемы — это одна из главных задач», — обратил внимание глава государства.

По словам Путина, естественные спады прироста населения наблюдались в России во время Великой Отечественной войны и в начале-середине 90-х годов после распада СССР.

Однако сейчас эта проблема приобрела «системообразующий и экономический характер».

«В связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, а у нас где-то 80 с небольшим миллионов, потери составляют примерно 1,2% в год», — подчеркнул российский лидер.

Инвестиционный Форум ВТБ Капитал «Россия зовет!» проходит 30 ноября − 1 декабря в Москве. Его центральная тема — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».