Путин рекомендовал выдавать отличившимся в СВО участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть бесплатную передачу земельных участков военным. Распоряжение опубликовано на портале правовой информациию

«Рекомендовать <...> принять законодательные акты, устанавливающие <...> случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащах, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузия) или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО», – сказано в документе.

Отмечается, что власти будут безвозмездно передавать участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Обеспечивать заключение таких соглашений будет Правительство РФ.