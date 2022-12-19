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Официальная хроника
19 декабря 2022  18:44

Путин рекомендовал выдавать отличившимся в СВО участки в Подмосковье, Крыму и Севастополе

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Президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям Московской области, Крыма и Севастополя предусмотреть бесплатную передачу земельных участков военным. Распоряжение опубликовано на портале правовой информациию 

«Рекомендовать <...> принять законодательные акты, устанавливающие <...> случаи предоставления в собственность бесплатно военнослужащим, награжденным государственными наградами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащах, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузия) или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО», – сказано в документе.

Отмечается, что власти будут безвозмездно передавать участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. Обеспечивать заключение таких соглашений будет Правительство РФ.

#спецоперация на Украине
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