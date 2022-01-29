Путин рекомендовал рассмотреть внесение в Уголовный кодекс статьи о наказании за пытки

Президент России Владимир Путин рекомендовал Государственной Думе и Совету Федерации рассмотреть внесение в Уголовный кодекс РФ статьи о наказании за пытки. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, данных по итогам прошедшего 9 декабря заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие „пытка“ в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 39/46 от 10 декабря 1984 г.) и устанавливающего усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки», — сказано в документе, опубликованном на сайте московского Кремля.

Поручение должно быть выполнено до 1 июля 2022 года. Ответственными назначены председатели Совета Федерации и Государственной Думы — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.