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Общество 14 декабря 2023 12:27

Путин: Реальная заработная плата в России вырастет на 8%

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Путин: Реальная заработная плата в России вырастет на 8%
Фото: кадр с прямой трансляции

Реальная заработная плата в России вырастет на 8% за вычетом инфляции. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии.

«Я понимаю, что не у всех будет так, но это в среднем по стране. Это статистика точная. И реальные располагаемые доходы населения тоже подрастают. Здесь больше составляющих. Где-то под 5% будут», – сказал глава государства.

Путин отметил, что совсем недавно в стране наблюдался исторический минимум по безработице – 3%. «По вчерашним данным – уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», – подчеркнул он.

Президент России также напомнил, что с 1 января будет повышен МРОТ сразу на 18%. «Мы не часто это делали», – заключил он.

#прямая линия с Владимиром Путиным
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