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Путин: Разворот России на Восток стал возможен именно благодаря БАМу
Россия смогла осуществить разворот на Восток именно благодаря Байкало-Амурской магистрали, строительство которой стартовало в апреле 1974 года. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, в которой также принял участие азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану. Прямо можно сказать, что разворот на Восток на текущем этапе стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
БАМ – это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, настоящая дорога будущего, подчеркнул глава государства. Данная дорога является воплощением колоссального труда и мужества 2 млн совсем молодых людей со всего Советского Союза.
«Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории», – отметил Президент.
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