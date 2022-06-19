Путин: Развитие системы здравоохранения — важнейшая задача для страны

Президент России Владимир Путин принял участие в видеоконференции, посвященной открытию медицинских учреждений в регионах страны. Он поздравил специалистов и пациентов с Днем медицинского работника и подчеркнул, что развитие системы здравоохранения — важнейшая задача для руководства РФ.

Также отдельно он поблагодарил военных врачей, фельдшеров, медсестер, младший медперсонал госпиталей Минобороны, Росгвардии и других силовых структур. Владимир Путин отметил, что военные специалисты, иногда жертвуя собой, оказывают помощь под обстрелами и на передовой.

«Эффективная, современная система здравоохранения имеет важнейшее значение для сбережения народа России, поэтому мы постоянно наращиваем потенциал медицинских учреждений, поддерживаем наших ученых, ведущие научно-практические центры, промышленность в создании передовых технологий диагностики и лечения, современной медицинской техники и оборудования», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Президент выделил ряд ключевых задач, стоящих перед руководством страны: повышение качества медпомощи, ее доступности, прежде всего в малых городах, поселках, для людей старшего поколения и семей с детьми. Для решения этих задач в стране ведется строительство, оснащение и ремонт медицинских учреждений, закупка санитарного транспорта и мобильных медпунктов. Это поможет охватить квалифицированной и высокотехнологичной медпомощью десятки тысяч россиян.

«Развитие системы здравоохранения, безусловно, является одним из ключевых, фундаментальных направлений нашей деятельности, причем на всех уровнях: от муниципалитета до федерального уровня. Это и высокотехнологичные федеральные центры, и ФАПы», — перечислил Владимир Путин.

Сегодня свои двери для пациентов открыли онкологические диспансеры в Улан-Удэ и Волгограде, инфекционные больницы в Белгороде и Оренбурге, корпус медицинской реабилитации Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах, поликлиника в Новосибирске, две поликлиники после капитального ремонта в Санкт-Петербурге и Ярославле, а также одиннадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов в Свердловской и Челябинской областях.