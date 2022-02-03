Путин: Развитие конструктивного диалога с Италией отвечало бы интересам всей Европы

История российско-итальянских отношений очень богата и основана на традициях дружбы и взаимного уважения. Дальнейшее развитие партнерства и диалога между странами отвечало бы интересам не только России и Италии, но и всей Европы. Об этом, поздравляя с переизбранием Президента Италии Серджо Маттареллу, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Примите искренние поздравления в связи с вашим вступлением в должность Президента на очередной срок, — отмечается в поздравительном адресе, опубликованном пресс-службой Кремля. — Российско-итальянские отношения имеют весьма богатую историю, основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего диалога, плодотворного сотрудничества на различных направлениях в полной мере отвечало бы интересам народов наших стран и всей Европы».

Также Путин пожелал коллеге успехов в государственной деятельности, здоровья и благополучия.