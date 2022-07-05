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Официальная хроника
5 июля 2022  18:34

Путин разрешил вводить ограничения на зачисление валюты на зарубежные счета

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Президент России Владимир Путин подписал сегодня указ о репатриации валюты и валюты РФ резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности. В частности, он разрешил вводить ограничения на пополнение иностранных счетов, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Вводить подобные ограничения сможет Правительственная комиссия.

Кроме того, отечественным компаниям разрешено выполнять обязательства перед держателями зарубежных еврооблигаций, размещая в их пользу бонды с подобными условиями. Это касается их сроков и доходности.

В то же время введен запрет на зачисление доходов, которые получены от российских компаний в качестве дивидендов, на заграничные счета. Эта мера коснется резидентов РФ, отмечается в указе.

#Владимир Путин
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