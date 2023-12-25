Путин разрешил врачам скорой оказывать помощь без согласия пациента

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий бригадам скорой помощи производить медицинское вмешательство без согласия пациента, если присутствует угроза его жизни. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

До этого момента в России решение о медицинском вмешательстве без согласия пациента из-за неспособности выразить свою волю принимал консилиум врачей. Но авторы инициативы отмечали, что при оказании скорой помощи вне медучреждения собрать консилиум невозможно.

После принятия новеллы бригады скорой помощи смогут проводить медицинское вмешательство вне организации, когда оно необходимо для устранения угрозы жизни человека. К тому же новация позволит обеспечить правовую защищенность входящих в их состав медработников.

При этом согласно изменениям, внесенным в статью 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан», у пациента и его представителей остается право на отказ от медицинской помощи, но подобное решение должно быть оформлено в письменном виде.

Законопроект был разработан еще в 2019 году, его первое чтение в Госдуме состоялось 29 сентября 2020-го. Нижняя палата парламента приняла его 14 декабря 2023 года, а Совет Федерации одобрил 22 декабря.