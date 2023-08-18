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Экономика 18 августа 2023 14:29

Путин разрешил трем компаниям экспорт сельхозпродукции из РФ с использованием спецсчетов

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ВЭБ.РФ, Башкирской содовой компании и корпорации «Тактическое вооружение» одобрены сделки на экспорт сельхозпродукции из России с использованием спецсчетов. Соответствующие распоряжения подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно специальному порядку, утвержденному 8 августа, расчеты по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции из РФ осуществляются с использованием спецсчетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.

#Владимир Путин #сельхозпродукция
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