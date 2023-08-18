news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин разрешил трем компаниям экспорт сельхозпродукции из РФ с использованием спецсчетов
Скопировать ссылку
news_top_970_100
ВЭБ.РФ, Башкирской содовой компании и корпорации «Тактическое вооружение» одобрены сделки на экспорт сельхозпродукции из России с использованием спецсчетов. Соответствующие распоряжения подписал Президент РФ Владимир Путин.
Согласно специальному порядку, утвержденному 8 августа, расчеты по внешнеторговым контрактам на поставку сельхозпродукции из РФ осуществляются с использованием спецсчетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2