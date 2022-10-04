Путин разрешил солдатам-срочникам поступать на службу в ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракты о прохождении службы в рядах Федеральной службе безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее ФСБ не входила в число структур, куда можно было записаться на военную службу по контракту. Теперь заключить первый контракт с этой спецслужбой смогут в том числе солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование.

Поимо этого, указ позволяет заключать новый контракт о службе в рядах Службы внешней разведки и ФСБ с гражданином, проходившим военную службу по контракту и достигшим предельного для нее возраста, но являющимся высококвалифицированным специалистом.