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Ру Тат
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Официальная хроника
4 октября 2022  14:41

Путин разрешил солдатам-срочникам поступать на службу в ФСБ

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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий военнослужащим-срочникам заключать контракты о прохождении службы в рядах Федеральной службе безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Ранее ФСБ не входила в число структур, куда можно было записаться на военную службу по контракту. Теперь заключить первый контракт с этой спецслужбой смогут в том числе солдаты-срочники, получившие до призыва среднее профессиональное образование.

Поимо этого, указ позволяет заключать новый контракт о службе в рядах Службы внешней разведки и ФСБ с гражданином, проходившим военную службу по контракту и достигшим предельного для нее возраста, но являющимся высококвалифицированным специалистом.

 

#Владимир Путин #фсб россии
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