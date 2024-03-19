Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций «Хайлэнд голд»
Президент Владимир Путин разрешил совершить сделку по приобретению всех акций международной компании «Хайлэнд голд», которые принадлежат золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.
«<...> разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании АО "Хайлэнд голд", принадлежащих Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед», – сказано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.
У Highland Gold Mining есть проекты по добыче золота в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, в Чукотском автономном округе.
Также Путин подписал распоряжение, которым разрешил совершить сделки по приобретению 74,99% долей в уставном капитале ООО «Ермаковское» (принадлежит Foxra Holdings LTD) и 25,01% долей в уставном капитале общества, принадлежащих Rebra Investments LTD.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»