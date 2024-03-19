Путин разрешил сделку по приобретению 100% акций «Хайлэнд голд»

Президент Владимир Путин разрешил совершить сделку по приобретению всех акций международной компании «Хайлэнд голд», которые принадлежат золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited.

«<...> разрешить совершение сделки по приобретению 100 процентов акций международной компании АО "Хайлэнд голд", принадлежащих Хайлэнд Голд Майнинг Лимитед», – сказано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

У Highland Gold Mining есть проекты по добыче золота в Хабаровском, Камчатском и Забайкальском краях, в Чукотском автономном округе.

Также Путин подписал распоряжение, которым разрешил совершить сделки по приобретению 74,99% долей в уставном капитале ООО «Ермаковское» (принадлежит Foxra Holdings LTD) и 25,01% долей в уставном капитале общества, принадлежащих Rebra Investments LTD.