Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с долями холдинга USM. Соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«<...> разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал общества с ограниченной ответственностью „Холдинговая компания ЮэСэМ“», — сказано в распоряжении.

Решение содержит ссылку на указ Президента о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями некоторых стран. Помимо прочего, этот документ устанавливает, что запрещенные им сделки всё же могут быть совершены по специальной инициативе главы государства.

Теперь для совершения операций, указанных в распоряжении, не требуется получение каких-либо других разрешений, решений, согласий, согласований и других разрешительных документов.

USM Holdings — это холдинг, управляющий активами в сфере металлургии, горной добычи, телекоммуникаций и технологий, среди которых — компания «Металлоинвест» и мобильный оператор «МегаФон». Крупнейшим бенефициаром группы является российский миллиардер Алишер Усманов.

При этом с апреля текущего, 2023 года USM, «Металлоинвест» и «МегаФон» находятся под санкциями США. USM также затронули ограничительные меры Великобритании. Против самого Алишера Усманова ввел санкции Европейский Союз.