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Путин разрешил сделки по продаже 100% акций АО «Банк Интеза»
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Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин одобрил проведение сделок по продаже 100% акций АО «Банк Интеза». Документ появился на официальном портале правовой информации.
Кредитная организация является дочерней компанией итальянского банка, а согласно закону о спецмерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств подобные сделки могут осуществляться только по разрешению Президента России.
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