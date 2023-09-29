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Экономика 29 сентября 2023 10:21

Путин разрешил сделки по продаже 100% акций АО «Банк Интеза»

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Путин разрешил сделки по продаже 100% акций АО «Банк Интеза»
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил проведение сделок по продаже 100% акций АО «Банк Интеза». Документ появился на официальном портале правовой информации.

Кредитная организация является дочерней компанией итальянского банка, а согласно закону о спецмерах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств подобные сделки могут осуществляться только по разрешению Президента России.

#Владимир Путин #банк #продажа
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