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Ру Тат
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Общество
14 июля 2022  18:06

Путин разрешил россиянам разводить на огородных участках кур и кроликов

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Россияне смогут разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ также упрощает оформление таких участков в долевую собственность.

Закон допускает использовать садовые и огородные участки для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом обязательно соблюдение земельного законодательства, ветеринарных норм и санитарных правил.

Кроме того, возможность разведения животных должна быть предусмотрена градостроительным регламентом. В противном случае нужно получить разрешение, говорится в документе.

#Владимир Путин #закон
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