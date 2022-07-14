Путин разрешил россиянам разводить на огородных участках кур и кроликов

Россияне смогут разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ также упрощает оформление таких участков в долевую собственность.

Закон допускает использовать садовые и огородные участки для выращивания сельскохозяйственной птицы и кроликов для собственных нужд. При этом обязательно соблюдение земельного законодательства, ветеринарных норм и санитарных правил.

Кроме того, возможность разведения животных должна быть предусмотрена градостроительным регламентом. В противном случае нужно получить разрешение, говорится в документе.