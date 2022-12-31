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Ру Тат
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Экономика
31 декабря 2022  09:46

Путин разрешил российским поставщикам газа получать оплату долга в иностранной валюте

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Российские поставщики природного газа смогут проводить расчеты с покупателями энергоресурса из недружественных стран в валюте при взыскании задолженности за поставки с таких покупателей или если те сами погашают долг. Указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

В документе отмечается, что расчеты могут проводиться в иностранной валюте, которая была указана в контракте, с использованием специального счета, открытого уполномоченным банком на основании заявления российского поставщика. Задолженность будет считаться погашенной после зачисления средств покупателя на такой счет.

Также в указе поясняется, что «погашение задолженности иностранного покупателя по контракту на поставку природного газа не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом».

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