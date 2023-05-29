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Путин разрешил регионам досрочно отзывать своих сенаторов в Совфеде
Регионы смогут досрочно отзывать своих представителей в Совете Федерации. Такими полномочиями их наделил Президент России Владимир Путин.
Закон касается сенаторов Совета Федерации и регионов, которые наделили парламентариев такими полномочиями.
«Сенатор Российской Федерации — представитель от субъекта Российской Федерации — может быть отозван до истечения срока полномочий решением Совета Федерации по представлению органа государственной власти субъекта Российской Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора Российской Федерации», — отмечается в документе, который появился на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что представление нельзя внести в течение года после назначения сенатора, а также не позднее, чем за три месяца до истечения его полномочий. Если документ был отклонен, то повторно внести его в Совфед можно только через полгода.
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