Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации работодателя

Россияне смогут расторгать трудовые договоры, если работодатель был призван в рамках частичной мобилизации. Соответствующий закон сегодня подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В документе перечисляются обстоятельства, при которых договор может быть расторгнут вне зависимости от желания сторон. Так, к примеру, достаточным основанием станет «призыв работодателя — физического лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (участником) юридического лица, одновременно обладающего полномочиями единоличного исполнительного органа этого юрлица, на военную службу по мобилизации, объявленной Президентом РФ».

Поправка в Трудовой кодекс будет работать в том случае, если работодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих обязанностей, и распространится на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.