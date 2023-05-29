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Путин подписал закон о проведении выборов во время военного положения
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проводить на территориях, где введено военное положение, если решение об их проведении принято Центральной избирательной комиссией после консультаций с Минобороны и ФСБ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В этих случаях референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления могут проводиться как на всей территории, на которой введено военное положение, так и на части такой территории», – уточняется в одном из пунктов.
Также законопроект рассматривает возможность задержания граждан на срок до 30 суток за нарушения запретов и ограничений, установленных указами Президента РФ в местах, где введено военное положение. В частности, за нарушение запретов находиться в общественных местах в определенное время суток. Кроме того, допускается «принудительное контролируемое перемещение граждан» из мест с действующим военным положением на другие территории, а также задержание их личных транспортных средств.
18 мая Госдума приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где введено военное положение. Речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, присоединенных к РФ осенью прошлого года.
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