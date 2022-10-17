Путин разрешил продажу акций Schneider Electric компании «Акрон Индустрия»
Президент Владимир Путин разрешил продажу акций самарского актива Schneider Electric компании «Акрон Индустрия». Распоряжение было опубликовано на портале правовой информации.
«Разрешить совершение АО "Акрон Индустрия" сделки по приобретению 22,5 млн обыкновенных акций непубличного акционерного общества "СЭЩ Холдинг"», – сказано в документе.
«СЭЩ Холдинг» владеет заводом «Электрощит» в Самаре, на котором выпускается электротехническое оборудование.