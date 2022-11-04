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Ру Тат
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Официальная хроника
4 ноября 2022  16:04

Путин разрешил некоторым категориям госслужащих занимать свои должности до 70 лет

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Предельный возраст нахождения на госслужбе для некоторых категорий сотрудников повысился с 65 до 70 лет. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. В частности, возможность работать до 70 лет распространяется на категорию «руководители» главной группы должностей в аппарате Госдумы и Совфеда, федеральных органах власти, подведомственных правительству, а также региональных органах власти.

Сохранить такой пост модно будет до 70 лет, для продления необходимо согласие самого госслужащего.

В законе также говорится, что ограничение в 70 лет не распространяется на госслужащих, которых назначает или освобождает от должности Президент РФ.

В целом предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе составляет 65 лет. В прошлом году некоторым категориям госслужащих эту планку уже поднимали – тогда поправки затронули руководителей высшей группы должностей.

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