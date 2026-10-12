Путин разрешил называть батальоны и роты в честь военных и политиков прошлого

Президент России Владимир Путин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент РФ Владимир Путин своим указом разрешил присваивать ротам, батальонам и аналогичным подразделениям, не являющимся отдельными, почетные наименования в честь государственных и военных деятелей прошлого. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Присваивать подобные почетные наименования подразделениям смогут министр обороны и руководители федеральных органов исполнительной власти. Основанием для этого будут считаться «отвага и мужество, проявленные личным составом при выполнении боевых (учебно-боевых), служебно-боевых, оперативно-служебных, служебных задач», а также успехи в полевой, воздушной, морской и специальной выучке.

Указ главы государства №1292 от 12 июля 2000 года, в который вносит изменения сегодняшний документ, не предусматривал возможности присвоения почетных наименований подразделениям объединений, соединений и воинских частей, не имеющим статуса отдельных.

Возможность присваивать почетные наименования обособленным структурным подразделениям (филиалам) организаций Вооруженных Сил РФ появилась только в 2025 году.