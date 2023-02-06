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Наука и образование
6 февраля 2023  11:36

Путин разрешил научным организациям обучать студентов по программам специалитета

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Российские научные организации начнут обучать студентов по программам специалитета. Ранее таким правом обладали лишь вузы. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

Обучать студентов смогут организации, которые утвердит Правительство России. Ожидается, что это позволит увеличить число квалифицированных специалистов в стране.

«Научные организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять образовательную деятельность по программам специалитета», — отмечается в законе.

#Владимир Путин #вузы
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