Путин разрешил «Лукойлу» выкупить долю UROC в «ЭЛ5-Энерго»

ПАО «Лукойл» получило разрешение на приобретение принадлежащих компании UROC Limited более 2,6 млрд акций ПАО «ЭЛ5-Энерго» — бывшей дочки итальянской корпорации Enel. Соответствующее распоряжение подписал Президент РФ Владимир Путин, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«<…> разрешить совершение <…> сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества „ЭЛ5-Энерго“ <…>», — сказано в тексте распоряжения.

Акционерный капитал «ЭЛ5-Энерго» состоит из 35 371 898 370 обыкновенных акций. На апрель 2023 года UROC Limited принадлежало 7,4% капитала.

Соответственно, нефтяная компания получила возможность приобрести все акции UROC, после чего ее доля в «ЭЛ5-Энерго» вырастет с 56,44% до 63,84%. На данный момент еще 5.54% акций энергокомпании принадлежит ООО «ППИТ-7», а 30.62% — миноритарным акционерам.

Ранее основным акционером «ЭЛ5-Энерго» (тогда — «Энел Россия») была итальянская Enel, ее доля достигала 56,4%. После начала масштабного вооруженного конфликта на Украине она продала ее «Лукойлу» и АО «ААА Управление Капиталом», которое представляло компанию «Газпромбанк-Фрезия».

Сначала, в октябре 2022 года, нефтяная компания получила 26,9% акций, но в январе 2023-го «ААА Управление Капиталом» вышло из состава акционеров, и его доля в 29,5% отошла к «Лукойлу».

«Интерфакс» напоминает, что зарегистрированная на Кипре UROC Limited приобрела долю в «ЭЛ5-Энерго» в 2021 году. По словам источника на фондовом рынке, компания может быть связана с ближневосточным инвестфондом AGC Equity Partners, который прежде входил в консорциум с РФПИ и австралийским фондом Macquarie.

Энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго» производит и поставляет электрическую энергию. Она владеет тремя ГРЭС — Конаковской, Невинномысской, Среднеуральской, а также двумя ветропарками.