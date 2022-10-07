Путин разрешил командующим в зоне СВО награждать военнослужащих от имени Президента

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий командующим группировками войск вручать в особом порядке награды отличившимся военнослужащим в зоне спецоперации. Документ появился на официальном портале правовой информации.

«В целях оперативного решения задач по награждению военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и иных лиц, выполняющих задачи специальной военной операции, <...> постановляю предоставить право командующим группировками войск (сил) вручать в особом порядке от имени Президента Российской Федерации <...> орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский Крест IV степени, медаль „За отвагу“ и медаль „За спасение погибавших“», — говорится в указе главы государства.

Отмечается, что вручение данных наград в особом порядке должно проводиться в районах боевых действий. Порядок вручения определит Минобороны России.