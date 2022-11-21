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Экология
21 ноября 2022  17:04

Путин разрешил капитанам морских портов не впускать иностранные браконьерские суда

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Капитаны российских морских портов могут запрещать иностранным судам, занимающимся незаконным промыслом, заходить в гавань. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Ожидается, что инициатива поможет борьбе с поступлением незаконно добытых водных ресурсов на российские и международные рынки.

Капитан сможет впустить такое судно лишь в том случае, если то терпит бедствие, людям на борту требуется неотложная помощь либо судно необходимо утилизировать. Кроме того, оно может попасть в порт, если ФСБ требует осмотреть судно.

#Владимир Путин
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