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Ру Тат
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Экономика
30 декабря 2022  22:44

Путин разрешил иностранцам выплачивать долги за российский газ в зарубежных валютах

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Президент России Владимир Путин внес изменения в указ, касающийся оплаты газа покупателями из иностранных государств. Теперь они смогут выплатить долги за поставки не только в рублях, но и зарубежных валютах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Оплата будет производиться с использованием специального счета российского поставщика, который по его заявлению откроет уполномоченный банк.

Однако «погашение задолженности иностранного покупателя по контракту на поставку природного газа не является основанием для возобновления российским поставщиком поставок природного газа при несоблюдении иностранным покупателем порядка, установленного настоящим указом», — говорится в документе.

#поставки газа
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