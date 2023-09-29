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Путин разрешил гражданам Украины въезд в РФ по паспортам и свидетельствам о рождении
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому граждане Украины могут въехать и выехать из России по паспорту своей страны, свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) и другим документам. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Кроме того, в списке указаны загранпаспорта граждан Украины, дипломатические и служебные паспорта, удостоверения личности моряка, члена экипажа морского судна. Въезд и выезд из России осуществляются без виз, для въезда разрешено предъявление и документов с истекшим сроком действия.
Если же у человека нет при себе документов, его в качестве исключения могут допустить на территорию России на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, выданного МВД РФ.
«Несовершеннолетний гражданин Украины может выехать из Российской Федерации совместно с одним из своих законных представителей. В случае если несовершеннолетний гражданин Украины выезжает из России без сопровождения законных представителей, его должно сопровождать совершеннолетнее дееспособное лицо, имеющее при себе нотариально оформленное согласие одного из законных представителей», — уточняется в документе.
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