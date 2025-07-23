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Политика 23 июля 2025 19:22

Путин разрешил гражданам Белоруссии участвовать в местных выборах

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Путин разрешил гражданам Белоруссии участвовать в местных выборах
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко 13 марта 2025 года
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года.

Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Государственная Дума приняла закон 15 июля этого года, а Совет Федерации одобрил 16 июля. Протокол о внесении изменений был подписан 13 марта.

Теперь постоянно проживающие в РФ граждане РБ смогут избирать и быть избранными в российские органы местного самоуправления. Аналогичные права будут и у граждан России, постоянно проживающих в Белоруссии.

Ранее статс-секретарь – заместитель министра юстиции РФ Елена Ардабьева рассказала, что на 1 января 2025 года на миграционном учете в России состояли 84,5 тыс. белорусов, из которых 26,5 тыс. числились постоянно проживающими. В Белоруссии к указанному моменту проживали свыше 110 тыс. россиян, из них постоянно проживающими считались 95 тыс.

#россия и беларусь #Владимир Путин
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