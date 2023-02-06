Путин разрешил «Газпрому», «Автодому» и «Сибуру» выкупить доли в иностранных компаниях

Президент России Владимир Путин одобрил три сделки с покупкой долей и акций у компаний из недружественных государств. Распоряжения появились на официальном портале правовой информации.

Так, «Сибур» сможет выкупить 50%-ю долю бельгийской Solvay в совместном предприятии, расположенном в Нижегородской области. «Автодом» получил разрешение приобрести 100% в уставном капитале «Мерседес-Бенц Банк Рус», а «Газпром» — 328 обыковенных акций «Востокгазпрома», которыми владел Gazprom (U.K.) Limited.

Напомним, что в октябре прошлого года Президент РФ ужесточил требования к сделкам по переходу долей и акций ряда компаний с участием лиц из недружественных стран.